Протягом гарячої фази повномасштабної війни зміна власників у підконтрольному російським олігархам «Альфа-Банку» неможлива.
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Нацбанк пояснив, чому в Україні досі працюють російські банки
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Додано: Пон 15 сер, 2022 20:23
Нацбанк пояснив, чому в Україні досі працюють російські...
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Дивися повний текст
Нацбанк пояснив, чому в Україні досі працюють російські банки
Додано: Пон 15 сер, 2022 20:24
и сколько протянет альфа под санкциями, откуда деньги брать под резервы??? рефенансировать будут банк бюджетными деньгами?? дибилы в нбу посмотрите в будующее хоть на год два
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