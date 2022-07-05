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Кількість IT-спеціалістів
зменшилася на 3%: рейтинг...

Кількість IT-спеціалістів зменшилася на 3%: рейтинг...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 07:04

Кількість IT-спеціалістів зменшилася на 3%: рейтинг...

Пропонуємо до обговорення:
Понад 60% компаній сказали, що не зупиняли найм в Україні після 24 лютого. Але той самий відсоток компаній заявили про скорочення найму, з огляду на довоєнні плани, більш ніж на 20% у лютому-липні 2022 року.

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Кількість IT-спеціалістів зменшилася на 3%: рейтинг ІТ-компаній України
R2
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