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Кількість IT-спеціалістів зменшилася на 3%: рейтинг...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 16 сер, 2022 07:04
Пропонуємо до обговорення:
Понад 60% компаній сказали, що не зупиняли найм в Україні після 24 лютого. Але той самий відсоток компаній заявили про скорочення найму, з огляду на довоєнні плани, більш ніж на 20% у лютому-липні 2022 року.
Дивися повний текст Кількість IT-спеціалістів зменшилася на 3%: рейтинг ІТ-компаній України
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