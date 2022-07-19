Верховна Рада розстрочила до травня 2025 року сплату збору до Державного бюджету для фізичних осіб та ФОПів, які вирішать скористатися Податковою амністією.
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Рада надала розстрочку українцям, які погодяться на податкову амністію
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Додано: Вів 16 сер, 2022 16:05
Рада надала розстрочку українцям, які погодяться...
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Дивися повний текст
Рада надала розстрочку українцям, які погодяться на податкову амністію
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