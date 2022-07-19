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Рада надала розстрочку
українцям, які погодяться...

Рада надала розстрочку українцям, які погодяться...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 16:05

Рада надала розстрочку українцям, які погодяться...

Пропонуємо до обговорення:
Верховна Рада розстрочила до травня 2025 року сплату збору до Державного бюджету для фізичних осіб та ФОПів, які вирішать скористатися Податковою амністією.

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Рада надала розстрочку українцям, які погодяться на податкову амністію
R2
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