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Загримованого шахрая викрито
у ще одному епізоді...

Загримованого шахрая викрито у ще одному епізоді...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 17:48

Загримованого шахрая викрито у ще одному епізоді...

Пропонуємо до обговорення:
За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва викрито та повідомлено про підозру шахраю, який користуючись воєнним станом, заволодів грошовими коштами особи, яка вимушено покинула територію України (ч.1, 2 ст. 190 КК України).

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Загримованого шахрая викрито у ще одному епізоді незаконного зняття ₴1,7 млн з чужого банківського рахунку
R2
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Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 17:48

Банк тоже под следствием и неоднозначностью, что деньги лежали именно в нём, раз его имя не разглашается? Очень интересно где это хотя бы 1.7 ляма легко за раз выдают. Даже в довольно слабо ограничивающей Альфе лимит в 100к грн в день.
moveton
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Модератори: Ірина_, Модератор

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