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У Мінфіні розповіли, куди варто
вкладати гроші українцям...

У Мінфіні розповіли, куди варто вкладати гроші українцям...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 20:58

У Мінфіні розповіли, куди варто вкладати гроші українцям...

Пропонуємо до обговорення:
Українську гривню на сьогодні треба вкладати у військові облігації. Це дозволить зберегти кошти під час війни та високої інфляції.

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У Мінфіні розповіли, куди варто вкладати гроші українцям під час війни
R2
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Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 20:58

Это предложение просто равносильно воровству денег у глупых украинцев. При инфляции от 40% годовых вы предлагаете меньше 16% годовых. Это гениально. Просто шедевральное предложение. Кто его придумал - эпический герой
priem_metalla86
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