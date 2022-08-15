Українську гривню на сьогодні треба вкладати у військові облігації. Це дозволить зберегти кошти під час війни та високої інфляції.
Дивися повний текст
У Мінфіні розповіли, куди варто вкладати гроші українцям під час війни
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 16 сер, 2022 20:58
У Мінфіні розповіли, куди варто вкладати гроші українцям...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
У Мінфіні розповіли, куди варто вкладати гроші українцям під час війни
Додано: Вів 16 сер, 2022 20:58
Это предложение просто равносильно воровству денег у глупых украинцев. При инфляции от 40% годовых вы предлагаете меньше 16% годовых. Это гениально. Просто шедевральное предложение. Кто его придумал - эпический герой
|