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Українці подали вже 8 тис.
заявок на гранти "єРобота" на...

Українці подали вже 8 тис. заявок на гранти "єРобота" на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 09:00

Українці подали вже 8 тис. заявок на гранти "єРобота" на...

Пропонуємо до обговорення:
Українці подали вже 8 тис. заявок на гранти "єРобота" на підтримку бізнесу, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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Українці подали вже 8 тис. заявок на гранти \"єРобота\" на підтримку бізнесу – Шмигаль
R2
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