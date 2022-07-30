Українці подали вже 8 тис. заявок на гранти "єРобота" на підтримку бізнесу, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
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Українці подали вже 8 тис. заявок на гранти \"єРобота\" на підтримку бізнесу – Шмигаль
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Додано: Сер 17 сер, 2022 09:00
Українці подали вже 8 тис. заявок на гранти "єРобота" на...
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Дивися повний текст
Українці подали вже 8 тис. заявок на гранти \"єРобота\" на підтримку бізнесу – Шмигаль
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