В Офісі президента назвали допустимий обсяг емісії гривні. Емісія гривні за певних умов може сягати від 30 до 60 млрд грн на місяць.
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Емісія гривні може сягнути 60 млрд грн на місяць — ОП
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Додано: Сер 17 сер, 2022 10:55
Емісія гривні може сягнути 60 млрд грн на місяць — ОП
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Дивися повний текст
Емісія гривні може сягнути 60 млрд грн на місяць — ОП
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