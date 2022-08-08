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Емісія гривні може сягнути
60 млрд грн на місяць — ОП

Емісія гривні може сягнути 60 млрд грн на місяць — ОП
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 10:55

Емісія гривні може сягнути 60 млрд грн на місяць — ОП

Пропонуємо до обговорення:
В Офісі президента назвали допустимий обсяг емісії гривні. Емісія гривні за певних умов може сягати від 30 до 60 млрд грн на місяць.

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Емісія гривні може сягнути 60 млрд грн на місяць — ОП
R2
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Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 10:55

Згадуємо про купони з купою нулів.
blackwi
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Модератори: Ірина_, Модератор

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