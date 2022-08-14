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Озвучили нову податкову модель:
10% податок на прибуток,...

Озвучили нову податкову модель: 10% податок на прибуток,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 15:53

А як же вчителі з заробітною платнею у 4000$. Чергова маячня для зеленого лохтората. Скубти будуть так що очі вилазити будуть.
blackwi
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Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 15:55

У мене цікаве питання. А з чого нроші на пенсії брати будуть і як їх нараховувати. Чи як у 90-ті. Всім по 1000 гр., робив ти чи не робив.
blackwi
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Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 18:51

платників податків рік од року все менше, а вони ще й досі мріють про пенсії.

пенсій не буде через 10 років, Шмигаль вже помоєму це вже казав. а особливо зараз, коли молодь тікає на всі 4 сторони, і бюджет тупо додруковують.

хто не відкладає зараз - залишиться с пустим відром на старості, незалежно від влади. і хитромудрі чинуші, що присосалися до солідарної системи - теж. здобули так сказать, і обдурили самі себе...
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 20:27

Вже в березні було 2%, тепер 10%, коли збрехали? Обидва рази?
5_10
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 20:47

Ух, скільки ескпертів. Чого ви тут обговорюєте? Ідіть в Офіс Президента.
AlPo
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 21:34

Наразі,це питання зовсім невчасно пiдiймають.

Пiсля вiйни буде видно.
Але, єдине рiшення, це оподаткування розкоші.
У народа, грошей майже не залишилося.
Blink
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 21:56

Насколько глупо просто снижать. Ты хоть по одну грн сделай налог, их как никто не платил никто платить не будет.
Решение как всегда на поверхности:
Полный отказ от бумажных денег. Хождение только электронных
Ввод одного единственного налога 10% с транзакции. И все просто. Купила пирожок заплатил купил пиво заплатил снял проститутку заплатил. Купил даже наркотики и тут заплатил. Ты платишь всегда когда тратишь. Пью закупило товар заплатило налог не 5 коп а 10 % с одной только транзакции а это на секундочку 1000000 грн это 100000 грн. Бюджет страны вырастет за год в три раза. И будут вам зарплаты и пенсии и ТД. А все остальное тупой популизм. Богатые в первую очередь, не платят налоги, а НДС это вообще кормушка олигархов, миллиарды долларов воруют с бюджета. 10%с транзакции единственный выход, но при условии что не будет кэша
pavelmiata
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Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 22:46

У кого взять? Нет ни у кого оптимальных цифр. Все в заднице, когда приходит время платить по счетам. У всех неплохо живущих огромные расходы (т.е. и налоги). Цифры у нас вполне классические были: около 20% сразу + 20% через ндс. У других - те же около 40% сразу и нет ндс.

А вот где мы действительно экспериментируем, так это в том, как жить хорошо оставаясь нищими и пытаясь каждому обеспечить по машине и 80-дюйсовой плазме, торгуя пшеницей и прокатом, а не высокотехнологичными и наукоемкими товарами типа чипов, медикаментов, электронных решений.
kolodka_eduard
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Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 23:03

Re: Озвучили нову податкову модель: 10% податок на прибуток,

Основа налоговой модели неизменна - чтобы корова меньше ела и больше давала молока, ее нужно меньше кормить и больше доить.
копейка
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Повідомлення Додано: Чет 18 сер, 2022 01:50

Пдфо не може бути 10% для всіх!!! Прийдіть нарешти до шкали як і Європі. 30% загальний податок, це капець. В Канаді 18%, ми шо багатійші за Канаду.
svetlana_y
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  #<12
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