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Додано: Вів 12 лис, 2024 11:54
Re: Програма "Доступна іпотека"
Не знаю чому всі мовчать, але брати кредит єОселя в Приваті буде тільки камікадзе. Адже, на відміну від інших банків % там фіксований тільки 1 рік, а далі UIRD+
Додано: Вів 10 гру, 2024 13:34
Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:
Скільки українців отримали з початку року доступні кредити на придбання житла
Додано: Нед 29 гру, 2024 09:31
Наскільки потрібна іпотека під час війни?
Що потрібніше - балістичні ракети, дальні безпілотники, снаряди?
Чи іпотека?
Українська ыліта зробила свій вибір в 1991, 2014, 2022 - і з тих пір чітко йде по шляху, прокладенному скоропадським, грушевським, махном, вінниченкою і т.п. хеніальними стратехами.
Додано: Нед 29 гру, 2024 09:51
Іноді читаєш історію про Україну і дивуєшся наскільки все можна було прострати.
У той момент, коли більшовики захоплюють місто за містом і їхні військові ешелони потроху наближаються до Києва, Микола Порш 17 січня 1918 року видає самовбивчий наказ про демобілізацію усього українського війська. Вишколене й організоване українське військо новий міністр думав замінити ополченням свідомих громадян. Розпуск армії відбувся за 12 днів до бою під Крутами.
таке або подібне можна про всіх найти, про Петлюру, Винниченка та інших діячів.
Здається доступна іпотека це останній дерибан. Щоб взяти у кредит в надїї при новій владі не платити. Але нова влада скоріше всього відправе в інші регіони де можна на лижах по 10 місяців в році кататись та випасати полярних медведів.
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