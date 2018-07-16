RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Програма "Доступна
іпотека"

Програма "Доступна іпотека"
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2024 11:54

Re: Програма "Доступна іпотека"

Не знаю чому всі мовчать, але брати кредит єОселя в Приваті буде тільки камікадзе. Адже, на відміну від інших банків % там фіксований тільки 1 рік, а далі UIRD+
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4482
З нами з: 29.07.22
Подякував: 759 раз.
Подякували: 552 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 13:34

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Зображення


Скільки українців отримали з початку року доступні кредити на придбання житла
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 4719
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1044 раз.
Подякували: 2006 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 09:31

Наскільки потрібна іпотека під час війни?
Що потрібніше - балістичні ракети, дальні безпілотники, снаряди?
Чи іпотека? :mrgreen:
Українська ыліта зробила свій вибір в 1991, 2014, 2022 - і з тих пір чітко йде по шляху, прокладенному скоропадським, грушевським, махном, вінниченкою і т.п. хеніальними стратехами.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24002
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1717 раз.
Подякували: 2565 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 09:51

  Frant написав:Наскільки потрібна іпотека під час війни?
Що потрібніше - балістичні ракети, дальні безпілотники, снаряди?
Чи іпотека? :mrgreen:
Українська ыліта зробила свій вибір в 1991, 2014, 2022 - і з тих пір чітко йде по шляху, прокладенному скоропадським, грушевським, махном, вінниченкою і т.п. хеніальними стратехами.


Іноді читаєш історію про Україну і дивуєшся наскільки все можна було прострати.

У той момент, коли більшовики захоплюють місто за містом і їхні військові ешелони потроху наближаються до Києва, Микола Порш 17 січня 1918 року видає самовбивчий наказ про демобілізацію усього українського війська. Вишколене й організоване українське військо новий міністр думав замінити ополченням свідомих громадян. Розпуск армії відбувся за 12 днів до бою під Крутами.

таке або подібне можна про всіх найти, про Петлюру, Винниченка та інших діячів.

Здається доступна іпотека це останній дерибан. Щоб взяти у кредит в надїї при новій владі не платити. Але нова влада скоріше всього відправе в інші регіони де можна на лижах по 10 місяців в році кататись та випасати полярних медведів.
Хомякоид
 
Повідомлень: 2469
З нами з: 19.09.14
Подякував: 2967 раз.
Подякували: 397 раз.
 
Профіль
 
1
  #<123
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Внимание черные регистраторы! Или как "отжимают" недвижимост
Savonyk » Сер 15 січ, 2020 16:06
3 6675
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 чер, 2021 23:27
Мизантрóп
Іпотека за рахунок орендаря.Зрозуміти не зрозуміле за крок д 1, 2, 3, 4, 5
Мизантрóп » Сер 07 жов, 2020 11:08
43 14034
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 жов, 2020 11:18
Sirchyk
Finance.ua: Іпотека чи оренда
D2 » Сер 25 кві, 2018 22:14
9 8768
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 лип, 2018 13:03
Ruslana_76

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.