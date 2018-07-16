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Програма "Доступна
іпотека"

Програма "Доступна іпотека"
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2024 11:54

Re: Програма "Доступна іпотека"

Не знаю чому всі мовчать, але брати кредит єОселя в Приваті буде тільки камікадзе. Адже, на відміну від інших банків % там фіксований тільки 1 рік, а далі UIRD+
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 13:34

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

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Скільки українців отримали з початку року доступні кредити на придбання житла
Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 13:46

Іпотека під час війни - потрібна річ, так!
Стільки бездомних прокурорів, судей, мєнтів, депутатів всіх мастей і рангів. І всім треба житло.
Frant
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