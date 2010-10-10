RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У Кабміні наполягають на
поверненні акцизів на бензин:...

У Кабміні наполягають на поверненні акцизів на бензин:...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 18 сер, 2022 09:31

У Кабміні наполягають на поверненні акцизів на бензин:...

Пропонуємо до обговорення:
У Міністерстві економіки України заявили, що якщо акциз на пальне все ж таки запровадять, бензин і дизпаливо на заправках, швидше за все, не подорожчають.

Дивися повний текст
У Кабміні наполягають на поверненні акцизів на бензин: що буде з цінами
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 98285
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 144 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 сер, 2022 09:31

Це що б компенсувати втрату 7млрд. на місяць главдорожнику.
blackwi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 45
З нами з: 13.06.22
Подякував: 1 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 сер, 2022 11:16

коли в кабміні будуть наполягати на скасуванні ПДВ на продукти харчування?
peresichnij2022
 
Повідомлень: 4
З нами з: 11.08.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 сер, 2022 15:23

  peresichnij2022 написав:коли в кабміні будуть наполягати на скасуванні ПДВ на продукти харчування?

Так уже: прямо рядом новость про систему "10-10-10" :lol:
_hunter
 
Повідомлень: 7117
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 480 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 18 сер, 2022 17:13

peresichnij2022 Никогда, в этой стране не принято оптимизировать затраты бюджета и уменьшать налоги. Наоборот, налоги только увеличивают.
eduard_k
Аватар користувача
 
Повідомлень: 196
З нами з: 14.12.17
Подякував: 35 раз.
Подякували: 61 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні можуть змінити податки: в Кабміні обговорюють...
R2 » Вів 02 сер, 2022 20:26
5 554
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 сер, 2022 12:05
eduard_k
Ціни на бензин можуть злетіти до 60-65 гривень:...
R2 » Чет 28 лип, 2022 10:42
1 228
Переглянути останнє повідомлення
Чет 28 лип, 2022 10:42
ruslan42212
У США вперше за кілька місяців подешевшав бензин
R2 » Суб 18 чер, 2022 22:06
2 172
Переглянути останнє повідомлення
Суб 18 чер, 2022 22:07
andriymak

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.