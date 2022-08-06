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В Україні заарештували
активи ще одного великого...

В Україні заарештували активи ще одного великого...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 18 сер, 2022 10:26

В Україні заарештували активи ще одного великого...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні заарештували активи одного з найбільших виробників напівфабрикатів. Компанією керував громадянин росії.

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В Україні заарештували активи ще одного великого російського підприємства
R2
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