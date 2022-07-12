RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Банк списав гроші з картки за
штраф без відома клієнта:...

Банк списав гроші з картки за штраф без відома клієнта:...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 18 сер, 2022 18:19

Банк списав гроші з картки за штраф без відома клієнта:...

Пропонуємо до обговорення:
Якщо у вас є несплачені штрафи за ПДД чи інші борги, одного дня банк може просто списати гроші на погашення з вашого рахунку без попереднього блокування.

Дивися повний текст
Банк списав гроші з картки за штраф без відома клієнта: чи законно це
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 98287
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 144 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 сер, 2022 18:20

Пиздаватая страна и ебанутая судебная система ((( Совсем, бляди, охуели, сука ((((((((
sashamaestro1977
Аватар користувача
 
Повідомлень: 48
З нами з: 10.06.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У столичного забудовника вилучили ₴115 мільйонів – гроші...
R2 » Сер 10 сер, 2022 16:28
1 202
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 сер, 2022 16:29
a_demchenko2010
IBAN картки ПриватБанку: як дізнатися
R2 » Пон 08 сер, 2022 00:39
1 352
Переглянути останнє повідомлення
Пон 08 сер, 2022 00:39
moveton
В Україні планують створити Національний банк розвитку:...
R2 » Вів 12 лип, 2022 23:20
2 221
Переглянути останнє повідомлення
Вів 12 лип, 2022 23:27
antey1969

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (4213)
18.08.2022 19:31
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.