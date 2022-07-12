Якщо у вас є несплачені штрафи за ПДД чи інші борги, одного дня банк може просто списати гроші на погашення з вашого рахунку без попереднього блокування.
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Банк списав гроші з картки за штраф без відома клієнта: чи законно це
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Додано: Чет 18 сер, 2022 18:19
Банк списав гроші з картки за штраф без відома клієнта:...
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Дивися повний текст
Банк списав гроші з картки за штраф без відома клієнта: чи законно це
Додано: Чет 18 сер, 2022 18:20
Пиздаватая страна и ебанутая судебная система ((( Совсем, бляди, охуели, сука ((((((((
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