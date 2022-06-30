Про це він заявив в інтервʼю польському виданню Wiadomosci.
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Ахметов готовий фінансувати відбудову Маріуполя після деокупації
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Додано: Чет 18 сер, 2022 18:26
Ахметов готовий фінансувати відбудову Маріуполя після...
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Ахметов готовий фінансувати відбудову Маріуполя після деокупації
Додано: Чет 18 сер, 2022 19:32
Re: Ахметов готовий фінансувати відбудову Маріуполя після...
ну а куда ему деваться
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