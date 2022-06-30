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Ахметов готовий фінансувати
відбудову Маріуполя після...

Ахметов готовий фінансувати відбудову Маріуполя після...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 18 сер, 2022 18:26

Ахметов готовий фінансувати відбудову Маріуполя після...

Пропонуємо до обговорення:
Про це він заявив в інтервʼю польському виданню Wiadomosci.

Дивися повний текст
Ахметов готовий фінансувати відбудову Маріуполя після деокупації
R2
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Готов продолжить доить бездонные и плодородные недра Украины
Konst1988
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 сер, 2022 19:32

Re: Ахметов готовий фінансувати відбудову Маріуполя після...

ну а куда ему деваться
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 18 сер, 2022 21:35

Значит Мариуполь после войны с ним отстроят лет через 20((
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 сер, 2022 22:00

Он свой завод, конечно, отстроит, если позволят. Странно, если бы он сказал наоборот. А так сработал как капитан Очевидность
priem_metalla86
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