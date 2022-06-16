Фонд Сергія Притули придбав супутник компанії ICEYE за 600 млн гривень. Це кошти, які раніше збирали на купівлю трьох "Байрактарів".
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Купили супутник: Притула розповів, на що пішли 600 мільйонів, зібрані на «Байрактари»
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Додано: Чет 18 сер, 2022 20:01
Купили супутник: Притула розповів, на що пішли 600...
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Купили супутник: Притула розповів, на що пішли 600 мільйонів, зібрані на «Байрактари»
Додано: Чет 18 сер, 2022 23:09
или сами владельцы сети спутников. они вообще-то тоже пресс-релиз выпустили по этому поводу, в котором уточнили, что "Кроме того, ICEYE предоставит доступ к своей группировке спутников SAR, что позволит Вооруженным силам Украины получать радиолокационные спутниковые снимки критически важных мест с высокой частотой повторных посещений.". Вероятно это и есть тот самый пакет данных на год.
Додано: П'ят 19 сер, 2022 17:50
Re: Купили супутник: Притула розповів, на що пішли 600...
Громкий заголовок. Только не купили спутник а будут предоставлять снимки за 50 миллионов гривен в месяц...
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