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Купили супутник: Притула
розповів, на що пішли 600...

Купили супутник: Притула розповів, на що пішли 600...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 18 сер, 2022 20:01

Купили супутник: Притула розповів, на що пішли 600...

Пропонуємо до обговорення:
Фонд Сергія Притули придбав супутник компанії ICEYE за 600 млн гривень. Це кошти, які раніше збирали на купівлю трьох "Байрактарів".

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Купили супутник: Притула розповів, на що пішли 600 мільйонів, зібрані на «Байрактари»
R2
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Повідомлення Додано: Чет 18 сер, 2022 23:09

  priem_metalla86 написав:Как один спутник может "дозволяє отримувати знімки поверхні в будь-який час доби"? Он вообще-то вокруг Земли по орбите вращается. Он всего несколько часов в день может наблюдать Украину, в остальное время он оборот делает над другими странами и вообще с другой стороны планеты. Автор или Вы, или фонд написали неправду. Уточните

или сами владельцы сети спутников. они вообще-то тоже пресс-релиз выпустили по этому поводу, в котором уточнили, что "Кроме того, ICEYE предоставит доступ к своей группировке спутников SAR, что позволит Вооруженным силам Украины получать радиолокационные спутниковые снимки критически важных мест с высокой частотой повторных посещений.". Вероятно это и есть тот самый пакет данных на год.
kolodka_eduard
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Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 17:50

Re: Купили супутник: Притула розповів, на що пішли 600...

Громкий заголовок. Только не купили спутник а будут предоставлять снимки за 50 миллионов гривен в месяц...
alex lem
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 21:19

  alex lem написав:Громкий заголовок. Только не купили спутник а будут предоставлять снимки за 50 миллионов гривен в месяц...

вот тоже не пойму если у наших партнеров то есть у НАТО спутников над Украиной висит как говна ? Не ужто ли так красиво отмьіли 600 млн грн ??? :| :shock:
Притула через ХХХХ отмьіл деньги Укрианцев ? :?
https://youtu.be/2LFgTFLoDDk
Востаннє редагувалось yama в П'ят 19 сер, 2022 21:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 21:25

https://youtu.be/2LFgTFLoDDk
yama
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 21:27

Re: Купили супутник: Притула розповів, на що пішли 600...

Громко в бочку
antey1969
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