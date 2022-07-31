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НБУ назвав найприбутковіші
банки I півріччя 2022-го

НБУ назвав найприбутковіші банки I півріччя 2022-го
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Чет 18 сер, 2022 21:51

НБУ назвав найприбутковіші банки I півріччя 2022-го

Пропонуємо до обговорення:
Діючі зараз 67 банків сумарно за I півріччя отримали збиток у 4,647 млрд грн, однак більшість установ на ринку були прибутковими.

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НБУ назвав найприбутковіші банки I півріччя 2022-го
R2
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Повідомлення Додано: Чет 18 сер, 2022 21:51

Если бы брали период с февраля по июль, то мы бы удивились сколько из текущих банков отработали в минус
priem_metalla86
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