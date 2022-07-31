Діючі зараз 67 банків сумарно за I півріччя отримали збиток у 4,647 млрд грн, однак більшість установ на ринку були прибутковими.
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НБУ назвав найприбутковіші банки I півріччя 2022-го
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Додано: Чет 18 сер, 2022 21:51
НБУ назвав найприбутковіші банки I півріччя 2022-го
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НБУ назвав найприбутковіші банки I півріччя 2022-го
Додано: П'ят 19 сер, 2022 16:25
За первое полугодие красивая статистика! А какая статистика у этих банков с марта по июль?
Как думаете сколько из них отработало в плюс?
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