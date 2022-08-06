Курс готівкового долара у "ПриватБанку" до національної валюти сьогодні, 18 серпня, залишився на рівні попереднього показника – 39,10 грн/дол.
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У \"Приватбанку\" оприлюднили свіжий курс: скільки коштує валюта сьогодні
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Додано: П'ят 19 сер, 2022 16:27
У "Приватбанку" оприлюднили свіжий курс: скільки коштує...
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У \"Приватбанку\" оприлюднили свіжий курс: скільки коштує валюта сьогодні
Додано: П'ят 19 сер, 2022 16:28
Этот курс виртуальный, валюто вам никто по нему не продаст. 18.08 Вы могли купить доллар по 40,8. Тут пишут про сказочный 39.1.
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