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У "Приватбанку" оприлюднили
свіжий курс: скільки коштує...

У "Приватбанку" оприлюднили свіжий курс: скільки коштує...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 16:27

У "Приватбанку" оприлюднили свіжий курс: скільки коштує...

Пропонуємо до обговорення:
Курс готівкового долара у "ПриватБанку" до національної валюти сьогодні, 18 серпня, залишився на рівні попереднього показника – 39,10 грн/дол.

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У \"Приватбанку\" оприлюднили свіжий курс: скільки коштує валюта сьогодні
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 16:28

Этот курс виртуальный, валюто вам никто по нему не продаст. 18.08 Вы могли купить доллар по 40,8. Тут пишут про сказочный 39.1.
priem_metalla86
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Модератори: Ірина_, Модератор

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