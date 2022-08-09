Кабмін дозволив представникам українського бізнесу...

Але перед поїздкою необхідно виконати кілька умов:
подати податкову звітність;
сплатити єдиний соціальний внесок;
за сім днів до відрядження внести 200 тис. грн на рахунок в «Ощадбанку».
Історична довідка:
Шевченкові друзі міркують, як визволити Шевченка з кріпацтва. Карл Брюллов так переймається долею кріпака, що їде до Павла Енгельгардта. Просить відпустити на волю козачка Шевченка. Енгельгардт називає ціну викупу за Тараса – 2500 рублів.
Це вп’ятеро перевищує ціну кваліфікованого кріпака. На той час ця сума еквівалентна 45 кілограмам чистого срібла.
45/5 = кваліфікований кріпак = 9 кг, ціна срібла 23,37 грн/1гр
ітого у нас кваліфікований кріпак виходить 210 330 грн. так що ми походу в рабстві досі, нічого не змінилось
Питання скільки коштує простий кріпак
думаю 1:2
то може будь хто платить 100 тис, і держава відпускає свого батрака на волю?