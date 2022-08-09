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Кабмін дозволив представникам
українського бізнесу...

Кабмін дозволив представникам українського бізнесу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 19:09

Кабмін дозволив представникам українського бізнесу...

Пропонуємо до обговорення:
Кабмін ухвалив рішення дозволити представникам українського бізнесу, які офіційно виплачують зарплату і не мають заборгованості з податків та зборів, зможуть виїжджати за кордон.

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Кабмін дозволив представникам українського бізнесу виїжджати за кордон: коли і на який термін
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 19:09

Але перед поїздкою необхідно виконати кілька умов:

подати податкову звітність;
сплатити єдиний соціальний внесок;
за сім днів до відрядження внести 200 тис. грн на рахунок в «Ощадбанку».

Історична довідка:

Шевченкові друзі міркують, як визволити Шевченка з кріпацтва. Карл Брюллов так переймається долею кріпака, що їде до Павла Енгельгардта. Просить відпустити на волю козачка Шевченка. Енгельгардт називає ціну викупу за Тараса – 2500 рублів.

Це вп’ятеро перевищує ціну кваліфікованого кріпака. На той час ця сума еквівалентна 45 кілограмам чистого срібла.

45/5 = кваліфікований кріпак = 9 кг, ціна срібла 23,37 грн/1гр

ітого у нас кваліфікований кріпак виходить 210 330 грн. так що ми походу в рабстві досі, нічого не змінилось

Питання скільки коштує простий кріпак
думаю 1:2
то може будь хто платить 100 тис, і держава відпускає свого батрака на волю? :mrgreen:
Vit.Ali
 
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