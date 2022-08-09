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НБУ розповів, як почувається
економіка України (інфографіка)

НБУ розповів, як почувається економіка України (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 21:04

НБУ розповів, як почувається економіка України (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в матеріалі НБУ.

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НБУ розповів, як почувається економіка України (інфографіка)
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 21:04

спочатку загубили економіку високою обліковою ставкою а потім звітують про падіння економіки .... просто так ... я памятаю про емісію
yama
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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