Про це йдеться в матеріалі НБУ.
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НБУ розповів, як почувається економіка України (інфографіка)
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Додано: П'ят 19 сер, 2022 21:04
НБУ розповів, як почувається економіка України (інфографіка)
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Дивися повний текст
НБУ розповів, як почувається економіка України (інфографіка)
Додано: П'ят 19 сер, 2022 21:04
спочатку загубили економіку високою обліковою ставкою а потім звітують про падіння економіки .... просто так ... я памятаю про емісію
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