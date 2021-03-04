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Представлені дротові навушники
OnePlus Nord Wired Earphones

Представлені дротові навушники OnePlus Nord Wired Earphones
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 20 сер, 2022 21:22

Представлені дротові навушники OnePlus Nord Wired Earphones

Пропонуємо до обговорення:
Пристрій оснащується 3.5-мм аудіороз'ємом, драйверами діаметром 9.2 мм, звуковою порожниною об'ємом 0.42 см³. Їх дизайн багато в чому ідентичний дизайну Bullets Wireless Z. Захист від вологи відповідає ступеню IPX4.

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Представлені дротові навушники OnePlus Nord Wired Earphones
R2
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