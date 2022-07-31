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Що буде з доларом найближчими
тижнями: експерт назвала...

Що буде з доларом найближчими тижнями: експерт назвала...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 21 сер, 2022 06:46

Що буде з доларом найближчими тижнями: експерт назвала...

Пропонуємо до обговорення:
Продавці долару намагаються наблизити курс до позначки в 41 гривню, зараз він утримується на рівні 40,30-40,60 гривень.

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Що буде з доларом найближчими тижнями: експерт назвала ймовірний курс
R2
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Повідомлення Додано: Нед 21 сер, 2022 06:46

Что за Юнекс банк? С каким знаком у них операционная прибыль за период март-июль?)
priem_metalla86
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