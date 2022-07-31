Продавці долару намагаються наблизити курс до позначки в 41 гривню, зараз він утримується на рівні 40,30-40,60 гривень.
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Що буде з доларом найближчими тижнями: експерт назвала ймовірний курс
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Додано: Нед 21 сер, 2022 06:46
Що буде з доларом найближчими тижнями: експерт назвала...
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Дивися повний текст
Що буде з доларом найближчими тижнями: експерт назвала ймовірний курс
Додано: Нед 21 сер, 2022 06:46
Что за Юнекс банк? С каким знаком у них операционная прибыль за период март-июль?)
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