У перші місяці війни варіантів, як придбати валюту, було небагато: банки припинили продаж, і єдиним способом конвертувати гривню залишався похід у небанківські обмінні пункти.
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Умови купівлі валюти в банках
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Додано: Нед 21 сер, 2022 06:50
Умови купівлі валюти в банках
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Умови купівлі валюти в банках
Додано: Нед 21 сер, 2022 06:50
Да вы что, Приват продает по 39.1, а люди-дурачки покупают в обменниках по 40.8. Эх, видимо никто из них в Приват не заходил))
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