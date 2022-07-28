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Умови купівлі валюти в банках

Умови купівлі валюти в банках
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 21 сер, 2022 06:50

Умови купівлі валюти в банках

Пропонуємо до обговорення:
У перші місяці війни варіантів, як придбати валюту, було небагато: банки припинили продаж, і єдиним способом конвертувати гривню залишався похід у небанківські обмінні пункти.

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Умови купівлі валюти в банках
R2
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Повідомлення Додано: Нед 21 сер, 2022 06:50

Да вы что, Приват продает по 39.1, а люди-дурачки покупают в обменниках по 40.8. Эх, видимо никто из них в Приват не заходил))
priem_metalla86
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Модератори: Ірина_, Модератор

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