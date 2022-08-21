США продовжують залишатися провідною країною з використання криптовалюти у світі, але за п’ятами вже йде Україна.
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Україна увійшла до топ-3 країн за користуванням криптовалютою
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Додано: Нед 21 сер, 2022 08:38
Україна увійшла до топ-3 країн за користуванням...
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Дивися повний текст
Україна увійшла до топ-3 країн за користуванням криптовалютою
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