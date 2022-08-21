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Україна увійшла до топ-3
країн за користуванням...

Україна увійшла до топ-3 країн за користуванням...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 21 сер, 2022 08:38

Україна увійшла до топ-3 країн за користуванням...

Пропонуємо до обговорення:
США продовжують залишатися провідною країною з використання криптовалюти у світі, але за п’ятами вже йде Україна.

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Україна увійшла до топ-3 країн за користуванням криптовалютою
R2
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Повідомлення Додано: Нед 21 сер, 2022 08:38

Велике крадівництво триває...
blackwi
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