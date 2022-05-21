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"єРобота" набуває популярності: названо Топ-3 напрями та...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 21 сер, 2022 14:02
Пропонуємо до обговорення:
Державна програма "єРобота" набуває усе більшої популярності. На цьому наголосив народний депутат Данило Гетманцев і назвав Топ-3 напрями та регіони-лідери.
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