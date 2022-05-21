RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
"єРобота" набуває популярності:
названо Топ-3 напрями та...

"єРобота" набуває популярності: названо Топ-3 напрями та...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 21 сер, 2022 14:02

"єРобота" набуває популярності: названо Топ-3 напрями та...

Пропонуємо до обговорення:
Державна програма "єРобота" набуває усе більшої популярності. На цьому наголосив народний депутат Данило Гетманцев і назвав Топ-3 напрями та регіони-лідери.

Дивися повний текст
\"єРобота\" набуває популярності: названо Топ-3 напрями та регіони-ледери
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 98302
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 144 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 10 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Названо три найбільш зростаючі криптовалюти зі 100...
R2 » Сер 20 лип, 2022 11:26
1 195
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 лип, 2022 11:27
osikovsergey1983
Названо смартфон, який працює на одному заряді довше за...
R2 » П'ят 03 чер, 2022 05:51
9 1298
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 чер, 2022 18:03
cohan
Названо професії майбутнього: хто матиме попит на ринку...
R2 » Суб 21 тра, 2022 14:19
3 367
Переглянути останнє повідомлення
Суб 21 тра, 2022 14:41
zoyadereza

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.