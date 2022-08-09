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У оселях може бути холодніше.
Кличко порадив киянам...

У оселях може бути холодніше. Кличко порадив киянам...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 21 сер, 2022 18:18

У оселях може бути холодніше. Кличко порадив киянам...

Пропонуємо до обговорення:
Міський голова Києва Віталій Кличко в інтерв'ю виданню «Бабеля» розповів, до чого готуватися мешканцям столиці взимку.

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У оселях може бути холодніше. Кличко порадив киянам підготуватися
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Повідомлення Додано: Нед 21 сер, 2022 18:19

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