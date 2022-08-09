Міський голова Києва Віталій Кличко в інтерв'ю виданню «Бабеля» розповів, до чого готуватися мешканцям столиці взимку.
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У оселях може бути холодніше. Кличко порадив киянам підготуватися
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Додано: Нед 21 сер, 2022 18:18
У оселях може бути холодніше. Кличко порадив киянам...
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Дивися повний текст
У оселях може бути холодніше. Кличко порадив киянам підготуватися
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