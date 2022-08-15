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Раді пропонують законодавчо
закріпити можливість виїзду...

Раді пропонують законодавчо закріпити можливість виїзду...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 22 сер, 2022 04:42

Раді пропонують законодавчо закріпити можливість виїзду...

Пропонуємо до обговорення:
Депутати пропонують закріпити у законі про «Порядок в’їзду та виїзду громадян України» можливість виїзду за межі нашої держави для чоловіків, які не перебувають на військовому обліку чи заброньованих органами державної та місцевої влади.

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Раді пропонують законодавчо закріпити можливість виїзду за кордон для військовозобов’язаних чоловіків
R2
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