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Австралійці зможуть купувати
за криптовалюту бензин і...

Австралійці зможуть купувати за криптовалюту бензин і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 22 сер, 2022 12:04

Австралійці зможуть купувати за криптовалюту бензин і...

Пропонуємо до обговорення:
Австралійським водіям більше не потрібно шукати готівку чи картку для оплати бензину та улюблених національних пончиків Krispy Kreme, які продаються на АЗС OTR (On The Run). Тепер на понад 150 станціях технічного обслуговування прийматимуться криптовалютні платежі.

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Австралійці зможуть купувати за криптовалюту бензин і пончики
R2
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