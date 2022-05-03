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НБУ дозволив банкам продавати
банківські метали з...

НБУ дозволив банкам продавати банківські метали з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 22 сер, 2022 13:34

НБУ дозволив банкам продавати банківські метали з...

Пропонуємо до обговорення:
Національний банк України з 20 серпня 2022 року надав право банкам продавати клієнтам банківські метали з фізичною поставкою у відділеннях.

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НБУ дозволив банкам продавати банківські метали з фізичною поставкою
R2
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