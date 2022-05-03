Національний банк України з 20 серпня 2022 року надав право банкам продавати клієнтам банківські метали з фізичною поставкою у відділеннях.
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НБУ дозволив банкам продавати банківські метали з фізичною поставкою
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Додано: Пон 22 сер, 2022 13:34
НБУ дозволив банкам продавати банківські метали з...
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Дивися повний текст
НБУ дозволив банкам продавати банківські метали з фізичною поставкою
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