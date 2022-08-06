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Цифри Незалежності: скільки
сплачують українці за...

Цифри Незалежності: скільки сплачують українці за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 22 сер, 2022 13:37

Цифри Незалежності: скільки сплачують українці за...

Пропонуємо до обговорення:
Цьогоріч День Незалежності України важливий та особливий як ніколи. Адже щодня наші захисники та захисниці ведуть боротьбу з російськими окупантами, що посягнули на наші землі, життя, фінанси та незалежність.

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Цифри Незалежності: скільки сплачують українці за комунальні послуги
R2
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