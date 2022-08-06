|
|
|
Цифри Незалежності: скільки сплачують українці за...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 22 сер, 2022 13:37
Пропонуємо до обговорення:
Цьогоріч День Незалежності України важливий та особливий як ніколи. Адже щодня наші захисники та захисниці ведуть боротьбу з російськими окупантами, що посягнули на наші землі, життя, фінанси та незалежність.
Дивися повний текст Цифри Незалежності: скільки сплачують українці за комунальні послуги
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 98310
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 144 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|