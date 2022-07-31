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Голова Мінцифри назвав умову
дозволу на відрядження за...

Голова Мінцифри назвав умову дозволу на відрядження за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 22 сер, 2022 15:44

Голова Мінцифри назвав умову дозволу на відрядження за...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив віцепрем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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Голова Мінцифри назвав умову дозволу на відрядження за кордон
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Отличная схема, уверен первого сентября на границе будет очередь "командировочных" на дорогих авто...
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  ritter написав:Несвобода, нерівність, небратерство...


чого це? Айтишники обеспечивают приток валюты в страну!
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Свобода передвижения? Не, не слышал!
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