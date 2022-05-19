Джерело: поліція Києва
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Бізнесмен привласнив 1 млн грн з держбюджету ніби на реставрацію Маріїнського палацу
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Додано: Пон 22 сер, 2022 16:36
Бізнесмен привласнив 1 млн грн з держбюджету ніби на...
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Бізнесмен привласнив 1 млн грн з держбюджету ніби на реставрацію Маріїнського палацу
Додано: Пон 22 сер, 2022 16:36
ах он негодяй,
и ты ж дывы яка падла, как замаскувавсь:
два роки нихто не перевирыв
и третий бы не перевирилы, если б не секвестр из-за войны
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