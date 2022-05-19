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Бізнесмен привласнив 1 млн
грн з держбюджету ніби на...

Бізнесмен привласнив 1 млн грн з держбюджету ніби на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 22 сер, 2022 16:36

Бізнесмен привласнив 1 млн грн з держбюджету ніби на...

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Джерело: поліція Києва

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Бізнесмен привласнив 1 млн грн з держбюджету ніби на реставрацію Маріїнського палацу
R2
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Повідомлення Додано: Пон 22 сер, 2022 16:36

уродженець міста Донецьк,

ах он негодяй,
и ты ж дывы яка падла, как замаскувавсь:
раніше вже неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння аналогічних злочинів

два роки нихто не перевирыв

и третий бы не перевирилы, если б не секвестр из-за войны
cohan
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