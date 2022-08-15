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Щоб попередити кризу в IT:
створено петицію щодо...

Щоб попередити кризу в IT: створено петицію щодо...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 22 сер, 2022 19:22

Щоб попередити кризу в IT: створено петицію щодо...

Пропонуємо до обговорення:
Під час війни в Україні може розвинутися системна криза в IT-сфері, що може призвести до повного знищення галузі

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Щоб попередити кризу в IT: створено петицію щодо бронювання ФОП - IT-спеціалістів
R2
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Повідомлення Додано: Пон 22 сер, 2022 19:23

В армії ІТ- спеціалісти теж треба, яке бронювання???
oksanaberezhniak
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Повідомлення Додано: Пон 22 сер, 2022 19:27

Re: Щоб попередити кризу в IT: створено петицію щодо...

йой, та нарешті ж!!! а то про шлюби, про утриманок багатьох чоловіків - це я про петиції...

таке враження, що дурілки розбомбили чи в них провели інет )))
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Повідомлення Додано: Пон 22 сер, 2022 19:37

Бо ідіоти
serykotyara
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Повідомлення Додано: Пон 22 сер, 2022 19:54

Хитрожопі. Хочете бронь, оформлюйтесь на офіційну роботу в ІТ компанію, сплачуйте всі податкти з зарплати, отримаєте бронь. Закон дозволяє. А так хочете ухилюватись від податків з зарплати, сидіти на 5% ФОПі, коли в бюджеті коштів не вистачпє і волати що на фопів немає броні.
post8000
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Повідомлення Додано: Пон 22 сер, 2022 20:27

Після цього не кажіть про рівноправ'я між чоловіками та жінками. Державники поки що зробили совок. Може колись до них дойде зробити як у США, а не тільки техніку зі США.
svk_neo
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Повідомлення Додано: Пон 22 сер, 2022 21:21

Зараз IT-сфера забезпечує майже 50% експорту країни та сплату податків в сумі 20 млрд грн на рік.
йой, 20 млрд налогов заплатили в бюджет размером 1400 млрд. На передке толку больше будет с 5%ных
Военного сбора собрано и того больше - 28,6 млрд за 2021.
Ромасик
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