Під час війни в Україні може розвинутися системна криза в IT-сфері, що може призвести до повного знищення галузі
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Щоб попередити кризу в IT: створено петицію щодо бронювання ФОП - IT-спеціалістів
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Додано: Пон 22 сер, 2022 19:22
Щоб попередити кризу в IT: створено петицію щодо...
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Щоб попередити кризу в IT: створено петицію щодо бронювання ФОП - IT-спеціалістів
Додано: Пон 22 сер, 2022 19:27
Re: Щоб попередити кризу в IT: створено петицію щодо...
йой, та нарешті ж!!! а то про шлюби, про утриманок багатьох чоловіків - це я про петиції...
таке враження, що дурілки розбомбили чи в них провели інет )))
Додано: Пон 22 сер, 2022 19:54
Хитрожопі. Хочете бронь, оформлюйтесь на офіційну роботу в ІТ компанію, сплачуйте всі податкти з зарплати, отримаєте бронь. Закон дозволяє. А так хочете ухилюватись від податків з зарплати, сидіти на 5% ФОПі, коли в бюджеті коштів не вистачпє і волати що на фопів немає броні.
Додано: Пон 22 сер, 2022 20:27
Після цього не кажіть про рівноправ'я між чоловіками та жінками. Державники поки що зробили совок. Може колись до них дойде зробити як у США, а не тільки техніку зі США.
Додано: Пон 22 сер, 2022 21:21
йой, 20 млрд налогов заплатили в бюджет размером 1400 млрд. На передке толку больше будет с 5%ных
Военного сбора собрано и того больше - 28,6 млрд за 2021.
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