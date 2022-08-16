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У першому півріччі 2022
року нові договори оренди...

У першому півріччі 2022 року нові договори оренди...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 04:39

У першому півріччі 2022 року нові договори оренди...

Пропонуємо до обговорення:
Фонд Державного майна забезпечив укладання договорів оренди державного нерухомого майна на більшу суму, ніж договори, які припинили дію.

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У першому півріччі 2022 року нові договори оренди перевершили за сумою припинені угоди
R2
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