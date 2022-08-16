Фонд Державного майна забезпечив укладання договорів оренди державного нерухомого майна на більшу суму, ніж договори, які припинили дію.
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У першому півріччі 2022 року нові договори оренди перевершили за сумою припинені угоди
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Додано: Вів 23 сер, 2022 04:39
У першому півріччі 2022 року нові договори оренди...
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У першому півріччі 2022 року нові договори оренди перевершили за сумою припинені угоди
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