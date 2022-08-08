|
|
|
Виплати за ОВДП перевищують запозичення на 43,6 млрд грн
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 23 сер, 2022 11:28
Пропонуємо до обговорення:
Упродовж повномасштабної війни росії проти України обсяг сплачених урядом коштів за погашеннями внутрішніх боргових інструментів на 43,6 млрд грн перевищує обсяг залучених коштів до державного бюджету на аукціонах із продажу ОВДП.
Дивися повний текст Виплати за ОВДП перевищують запозичення на 43,6 млрд грн
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 98318
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 145 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 23 сер, 2022 11:29
Ждем,с обвала пираМММиды. Это все на была способна власть зеленых клоунов.
-
blackwi
-
-
- Повідомлень: 52
- З нами з: 13.06.22
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 19 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|