RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Виплати за ОВДП перевищують
запозичення на 43,6 млрд грн

Виплати за ОВДП перевищують запозичення на 43,6 млрд грн
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 11:28

Виплати за ОВДП перевищують запозичення на 43,6 млрд грн

Пропонуємо до обговорення:
Упродовж повномасштабної війни росії проти України обсяг сплачених урядом коштів за погашеннями внутрішніх боргових інструментів на 43,6 млрд грн перевищує обсяг залучених коштів до державного бюджету на аукціонах із продажу ОВДП.

Дивися повний текст
Виплати за ОВДП перевищують запозичення на 43,6 млрд грн
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 98318
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 145 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 11:29

Ждем,с обвала пираМММиды. Это все на была способна власть зеленых клоунов.
blackwi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 52
З нами з: 13.06.22
Подякував: 1 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 19 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Не надходять виплати від ООН: що робити та куди звертатися
R2 » Суб 20 сер, 2022 19:50
1 94
Переглянути останнє повідомлення
Суб 20 сер, 2022 19:50
ludmilastovbur811
Виплати за держоблігаціями вже на 43,7 мільярда...
R2 » Вів 16 сер, 2022 15:27
1 91
Переглянути останнє повідомлення
Вів 16 сер, 2022 15:28
blackwi
На які виплати може розраховувати військовий під час...
R2 » Пон 08 сер, 2022 14:47
1 151
Переглянути останнє повідомлення
Пон 08 сер, 2022 14:47
zagadum

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.