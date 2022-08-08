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Уряд ліквідує Держрезерв.
Кому будуть передані активи...

Уряд ліквідує Держрезерв. Кому будуть передані активи...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 11:36

Уряд ліквідує Держрезерв. Кому будуть передані активи...

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів України ухвалив розпорядження про схвалення Стратегії реформування системи державного матеріального резерву на період до 2025 року. Реформою, зокрема, пропонується ліквідувати Державне агентство резерву.

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Уряд ліквідує Держрезерв. Кому будуть передані активи агентства
R2
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Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 11:36

Миллионы тонн зерна мыши сьели. Все остальное списали"по сроку годности". Одним словом: УКРАЛИ ВСЁ!!!...
Правильно. зачем такой "госрезерв"...
blackwi
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