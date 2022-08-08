|
|
Уряд ліквідує Держрезерв. Кому будуть передані активи...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 23 сер, 2022 11:36
Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів України ухвалив розпорядження про схвалення Стратегії реформування системи державного матеріального резерву на період до 2025 року. Реформою, зокрема, пропонується ліквідувати Державне агентство резерву.
Дивися повний текст Уряд ліквідує Держрезерв. Кому будуть передані активи агентства
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 98318
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 145 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 23 сер, 2022 11:36
Миллионы тонн зерна мыши сьели. Все остальное списали"по сроку годности". Одним словом: УКРАЛИ ВСЁ!!!...
Правильно. зачем такой "госрезерв"...
-
blackwi
-
-
- Повідомлень: 52
- З нами з: 13.06.22
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 19 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор