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Цифри Незалежності: коли в
Україні був найменший та...

Цифри Незалежності: коли в Україні був найменший та...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 22:04

Цифри Незалежності: коли в Україні був найменший та...

Пропонуємо до обговорення:
Цьогоріч День Незалежності України важливий та особливий як ніколи. Адже щодня наші захисники та захисниці ведуть боротьбу з російськими окупантами, що посягнули на наші землі, життя, фінанси та незалежність.

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Цифри Незалежності: коли в Україні був найменший та найбільший курс гривні до долара
R2
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Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 22:04

Все помнят какой гривна была стабильной до революции 2014 и как круто жилось всем украинцам!
priem_metalla86
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Модератори: Ірина_, Модератор

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