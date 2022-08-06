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Цифри Незалежності: коли в Україні був найменший та...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 24 сер, 2022 22:04
Пропонуємо до обговорення:
Цьогоріч День Незалежності України важливий та особливий як ніколи. Адже щодня наші захисники та захисниці ведуть боротьбу з російськими окупантами, що посягнули на наші землі, життя, фінанси та незалежність.
Дивися повний текст Цифри Незалежності: коли в Україні був найменший та найбільший курс гривні до долара
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Додано: Сер 24 сер, 2022 22:04
Все помнят какой гривна была стабильной до революции 2014 и как круто жилось всем украинцам!
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cohan