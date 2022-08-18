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Відбудова та розвиток: в Україні
з’являться три нові реєстри

Відбудова та розвиток: в Україні з’являться три нові реєстри
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 11:43

Відбудова та розвиток: в Україні з’являться три нові реєстри

Пропонуємо до обговорення:
Президент підписав закон №2297-IX, де закладені механізми, які сприятимуть відбудові та розвитку України. Йдеться про створення трьох реєстрів: єдиного адресного реєстру, єдиного реєстру будівель та споруд, а також єдиного реєстру адміністративно-територіальних одиниць.

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Відбудова та розвиток: в Україні з’являться три нові реєстри
R2
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Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 11:43

Під час війни це актуально???... А може обороною треба занятися та допомогою ВСУ...
blackwi
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