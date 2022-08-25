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#<12 Додано: Сер 24 сер, 2022 14:58 Мизантрóп написав: sequence написав: rjkz написав: ..дистилляция - радикальная стадия ..дистилляция - радикальная стадия

дистилляция - это моя любимая стадия, но правда, речь не о воде ))

Ох, чувствует моя задница, модерация будет лютовать )) дистилляция - это моя любимая стадия, но правда, речь не о воде ))Ох, чувствует моя задница, модерация будет лютовать ))

тоже довожу до 40-45% содержания воды тоже довожу до 40-45% содержания воды

с 40% воды в смеси вы обожжете пищевод и заработаете быстро рак желудка.

Может, все же 60% воды? с 40% воды в смеси вы обожжете пищевод и заработаете быстро рак желудка.Может, все же 60% воды? sequence Повідомлень: 6878 З нами з: 29.12.15 Подякував: 2042 раз. Подякували: 1842 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 сер, 2022 17:28 Re: Якість води Модераторы совсем буквально понимают.

Давайте ветку стартанем по ковырянию в носу. rjkz

Повідомлень: 13645 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7108 раз. Подякували: 4174 раз. Профіль 3 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 сер, 2022 18:14 rjkz написав: Модераторы совсем буквально понимают.

Давайте ветку стартанем по ковырянию в носу. Модераторы совсем буквально понимают.Давайте ветку стартанем по ковырянию в носу.

готово готово Мизантрóп

Повідомлень: 6925 З нами з: 03.12.14 Подякував: 1402 раз. Подякували: 1369 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 сер, 2022 18:33 sequence написав: antey1969 написав: ..

В Штатах говорят контроль за водой получше, нужно бурить сразу туда. ..В Штатах говорят контроль за водой получше, нужно бурить сразу туда.

за насос платить разоришься, очистка дешевле обойдется.

По поводу "контроль за водой получше" - видел пару видосов с Техаса, где из-за массой добычи нефти методом гидроразрыва в краны пересичных попадает жижа неведомого химического состава за насос платить разоришься, очистка дешевле обойдется.По поводу "контроль за водой получше" - видел пару видосов, где из-за массой добычи нефти методом гидроразрыва

То-то же! Теперь ясно че попаданец-даг такой злой...



Видимо от такой воды чет выросло не то То-то же! Теперь ясно че попаданец-даг такой злой...Видимо от такой воды чет выросло не то privet_vam Повідомлень: 20 З нами з: 04.06.22 Подякував: 0 раз. Подякували: 7 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 сер, 2022 18:35 rjkz написав: Модераторы совсем буквально понимают.

Давайте ветку стартанем по ковырянию в носу. Модераторы совсем буквально понимают.Давайте ветку стартанем по ковырянию в носу.



сори за вопрос - а вы каким пальцем ковыряетесь?



Я безымянным, и еще и ноготок там отрастил чтоб уДобнее было сори за вопрос - а вы каким пальцем ковыряетесь?Я безымянным, и еще и ноготок там отрастил чтоб уДобнее было privet_vam Повідомлень: 20 З нами з: 04.06.22 Подякував: 0 раз. Подякували: 7 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 сер, 2022 18:48 Re: Якість води https://t.me/info_zp/14163?single GALeon

Повідомлень: 776 З нами з: 13.02.18 Подякував: 0 раз. Подякували: 42 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<12 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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