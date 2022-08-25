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Якість води

Якість води
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 14:58

  Мизантрóп написав:
  sequence написав:
  rjkz написав:..дистилляция - радикальная стадия

дистилляция - это моя любимая стадия, но правда, речь не о воде ))
Ох, чувствует моя задница, модерация будет лютовать ))

тоже довожу до 40-45% содержания воды :wink:

с 40% воды в смеси вы обожжете пищевод и заработаете быстро рак желудка.
Может, все же 60% воды? :!:
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Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 17:28

Re: Якість води

Модераторы совсем буквально понимают.
Давайте ветку стартанем по ковырянию в носу.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 18:14

  rjkz написав:Модераторы совсем буквально понимают.
Давайте ветку стартанем по ковырянию в носу.

готово
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 18:33

  sequence написав:
  antey1969 написав:..
В Штатах говорят контроль за водой получше, нужно бурить сразу туда.

за насос платить разоришься, очистка дешевле обойдется.
По поводу "контроль за водой получше" - видел пару видосов с Техаса, где из-за массой добычи нефти методом гидроразрыва в краны пересичных попадает жижа неведомого химического состава

То-то же! Теперь ясно че попаданец-даг такой злой...

Видимо от такой воды чет выросло не то :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 18:35

  rjkz написав:Модераторы совсем буквально понимают.
Давайте ветку стартанем по ковырянию в носу.


сори за вопрос - а вы каким пальцем ковыряетесь?

Я безымянным, и еще и ноготок там отрастил чтоб уДобнее было :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 18:48

Re: Якість води

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