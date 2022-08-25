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Якість води
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 24 сер, 2022 14:58
Мизантрóп написав: sequence написав:
rjkz написав:
..дистилляция - радикальная стадия
дистилляция - это моя любимая стадия, но правда, речь не о воде ))
Ох, чувствует моя задница, модерация будет лютовать ))
тоже довожу до 40-45% содержания воды
с 40% воды в смеси вы обожжете пищевод и заработаете быстро рак желудка.
Может, все же 60% воды?
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sequence
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Додано: Чет 25 сер, 2022 17:28
Модераторы совсем буквально понимают.
Давайте ветку стартанем по ковырянию в носу.
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rjkz
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Додано: Чет 25 сер, 2022 18:14
rjkz написав:
Модераторы совсем буквально понимают.
Давайте ветку стартанем по ковырянию в носу.
готово
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Мизантрóп
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Додано: Чет 25 сер, 2022 18:33
sequence написав: antey1969 написав:
..
В Штатах говорят контроль за водой получше, нужно бурить сразу туда.
за насос платить разоришься, очистка дешевле обойдется.
По поводу "контроль за водой получше" - видел пару видосов с Техаса
, где из-за массой добычи нефти методом гидроразрыва в краны пересичных попадает жижа неведомого химического состава
То-то же! Теперь ясно че попаданец-даг такой злой...
Видимо от такой воды чет выросло не то
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Додано: Чет 25 сер, 2022 18:35
rjkz написав:
Модераторы совсем буквально понимают.
Давайте ветку стартанем по ковырянию в носу.
сори за вопрос - а вы каким пальцем ковыряетесь?
Я безымянным, и еще и ноготок там отрастил чтоб уДобнее было
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Додано: Чет 25 сер, 2022 18:48
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