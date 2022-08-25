|
|
В Україні з початку вторгнення рф відкрилося майже 150...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 25 сер, 2022 14:15
Пропонуємо до обговорення:
З моменту повномасштабного вторгнення рф в Україну було зареєстровано майже 150 тисяч нових бізнесів. З них 132 тисячі — це фопи, та понад 14 тисяч юридичних осіб.
Дивися повний текст В Україні з початку вторгнення рф відкрилося майже 150 тисяч нових бізнесів
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 98322
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 145 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_, Модератор