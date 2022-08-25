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В Україні з початку вторгнення
рф відкрилося майже 150...

В Україні з початку вторгнення рф відкрилося майже 150...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 14:15

В Україні з початку вторгнення рф відкрилося майже 150...

Пропонуємо до обговорення:
З моменту повномасштабного вторгнення рф в Україну було зареєстровано майже 150 тисяч нових бізнесів. З них 132 тисячі — це фопи, та понад 14 тисяч юридичних осіб.

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В Україні з початку вторгнення рф відкрилося майже 150 тисяч нових бізнесів
R2
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