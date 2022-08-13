Євро знову стало коштувати менше, ніж американський долар.
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Євро знову падає: у чому причини та які прогнози
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 25 сер, 2022 15:25
Євро знову падає: у чому причини та які прогнози
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Євро знову падає: у чому причини та які прогнози
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