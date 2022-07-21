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Як боржникам за "комуналку"
отримати субсидію

Як боржникам за "комуналку" отримати субсидію
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 08:19

Як боржникам за "комуналку" отримати субсидію

Пропонуємо до обговорення:
У разі наявності боргів за житлово-комунальні послуги субсидію не призначають. Отримати державну допомогу на оплату ЖКП чи її автоматичне перепризначення можна лише повністю погасивши борг або уклавши договір про його реструктуризацію.

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Як боржникам за \"комуналку\" отримати субсидію
R2
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