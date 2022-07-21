|
|
Як боржникам за "комуналку" отримати субсидію
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 26 сер, 2022 08:19
Пропонуємо до обговорення:
У разі наявності боргів за житлово-комунальні послуги субсидію не призначають. Отримати державну допомогу на оплату ЖКП чи її автоматичне перепризначення можна лише повністю погасивши борг або уклавши договір про його реструктуризацію.
Дивися повний текст Як боржникам за \"комуналку\" отримати субсидію
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 98326
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 145 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор