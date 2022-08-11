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Як українці оплачують
комунальні послуги у воєнний час

Як українці оплачують комунальні послуги у воєнний час
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 11:27

Як українці оплачують комунальні послуги у воєнний час

Пропонуємо до обговорення:
Ще до вторгнення росії українці нагромадили величезну заборгованість за комунальні послуги. За даними Держстату, борги за комуналку станом на 1 січня 2022 року досягли 81,4 млрд грн.

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Як українці оплачують комунальні послуги у воєнний час
R2
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