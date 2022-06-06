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Що робити тим, хто «все життя
працював», але залишився...

Що робити тим, хто «все життя працював», але залишився...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 27 сер, 2022 07:43

Що робити тим, хто «все життя працював», але залишився...

Пропонуємо до обговорення:
Щоб у 2022 році вийти на пенсію за віком у 60 років, потрібно мати 29 років страхового стажу. Починаючи з 2028 року, пенсія за віком призначатиметься у 60 років лише тим, хто матиме не менше 35 років стажу (це стосується і чоловіків, і жінок). Якщо необхідного стажу не буде, пенсії людина не отримає. Вона може розраховувати лише на невелику матеріальну допомогу від держави.

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Що робити тим, хто «все життя працював», але залишився без офіційного стажу
R2
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Повідомлення Додано: Суб 27 сер, 2022 08:47

Заплати 1430 грн чтобы получать минималку в 2027 грн
Если у человека есть страховой стаж, но для получения права на пенсионные выплаты его не хватает (менее 15 лет), он может рассчитывать на минимальный размер пенсии, который привязан к прожиточному минимуму и сегодня составляет 1934 грн.

Вывод.
1. Для начисления пенсии в 2027 грн надо минимум 15 лет стажа, а не ишачить 35 лет.
2. Если не хватает стажа для получения нормальной пенсии в 2027 грн, а не минимальной 1934 грн (разница 93 грн), надо доплатить 1430 грн.

Еще раз. Хочешь получить на 93 грн больше, доплати 1430 грн за каждый не хватающий месяц.

Другое дело если официально проработал на высокооплачиваемой работе и не хватает чуть стажа чтобы получать пенсию от 5000 грн.

А так все понятно. Сейчас еще накопительно-принудительную введут. Пенсионеры точно не сд.хнут с голоду.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 сер, 2022 09:03

правильно, сплатити податки за поточними цінами.
Але у мене інша відповідь, що робити:
- жити на те, що нахом'ячив, не сплачуючи податків
- піти під опіку дітей
- продовжувати свій трудовий шлях, поки не винесуть вперед ногами.
ScaryBee
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 сер, 2022 16:45

Отдайте мне 10% от суммы, сэкономите 30+% годовых с учётом инфляции. Сами посчитайте сколько будет 25/40. Ой, оказывается инфляция с февраля уже составила 63%.
priem_metalla86
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