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Не Bitcoin: названо криптобренд,
до якого користувачі...

Не Bitcoin: названо криптобренд, до якого користувачі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 27 сер, 2022 09:01

Не Bitcoin: названо криптобренд, до якого користувачі...

Пропонуємо до обговорення:
Cardano визнали криптовалютним брендом, до якого користувачі прив'язані найсильніше. У рейтингу емоційної близькості він оминув навіть Bitcoin.

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Не Bitcoin: названо криптобренд, до якого користувачі прив'язані найсильніше
R2
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Повідомлення Додано: Суб 27 сер, 2022 09:01

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