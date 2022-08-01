Cardano визнали криптовалютним брендом, до якого користувачі прив'язані найсильніше. У рейтингу емоційної близькості він оминув навіть Bitcoin.
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Не Bitcoin: названо криптобренд, до якого користувачі прив'язані найсильніше
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Додано: Суб 27 сер, 2022 09:01
Не Bitcoin: названо криптобренд, до якого користувачі...
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Не Bitcoin: названо криптобренд, до якого користувачі прив'язані найсильніше
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