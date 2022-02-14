У п’ятницю, 26 серпня, почало діяти газове сполучення між Польщею та Словаччиною. Його символічно відкрили прем’єр-міністри обох країн - Матеуш Моравєцький та Едуард Геґер.
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Польща та Словаччина запустили газопровід між країнами
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Додано: Суб 27 сер, 2022 16:40
Польща та Словаччина запустили газопровід між країнами
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Дивися повний текст
Польща та Словаччина запустили газопровід між країнами
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