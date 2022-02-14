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Польща та Словаччина запустили
газопровід між країнами

Польща та Словаччина запустили газопровід між країнами
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 27 сер, 2022 16:40

Польща та Словаччина запустили газопровід між країнами

Пропонуємо до обговорення:
У п’ятницю, 26 серпня, почало діяти газове сполучення між Польщею та Словаччиною. Його символічно відкрили прем’єр-міністри обох країн - Матеуш Моравєцький та Едуард Геґер.

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Польща та Словаччина запустили газопровід між країнами
R2
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Повідомлення Додано: Суб 27 сер, 2022 16:40

А что у Польши есть свой газ?)
priem_metalla86
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